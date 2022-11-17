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  4. Annesinin vasiyetini yazdırıp evini aldığı söyleniyordu! Seren Serengil üvey kardeşleri hakkında öyle iddialarda bulundu ki...

Annesinin vasiyetini yazdırıp evini aldığı söyleniyordu! Seren Serengil üvey kardeşleri hakkında öyle iddialarda bulundu ki...

17.11.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'ın tüm masraflarını karşılayacağını belirtip 30 milyonluk evin tapusunu üzerine geçirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Annesi tarafından hakkında dava açılan Serengil iddiaları yalanladı. Seren Serengil bununla da kalmadı ve üvey kardeşleri hakkında canlı yayında şoke eden sözler söyledi.

Seren Serengil, Hadise ve Gülşen'den sonra annesi Nevin Teoman ile de davalık oldu. İddialara göre annesinin vasiyetini yazdıran Serengil Suadiye'de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairenin tapusunu kendi üzerine aldı. Anne Teoman bunun üzerine mahkemeye koştu.

Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını, özel sağlık sigortasını dahi ödemediğini de iddia etti.

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ŞOKE EDEN İDDİALAR: EVLİ ADAMLARLA...

Seren Serengil canlı yayında iddiaları yalanlarken üvey kardeşleri hakkında şoke eden sözler söyledi. Serengil açıklamasında "Üvey ablamların babamın kazancıyla hiçbir alakaları yok. Özellikle büyük üvey ablam benim kardeşim olarak bilindikleri için sigortasız işçi çalıştırıyorlar bana geliyor, oğlu inşaat yapıyor dolandırıyor bana geliyorlar, bir tanesi gidiyor evli adamla beraber olmuş kadın kuaförde bana saldırıyor" dedi.

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