Annesinin vasiyetini yazdırıp evini aldığı söyleniyordu! Seren Serengil üvey kardeşleri hakkında öyle iddialarda bulundu ki...

Seren Serengil, Hadise ve Gülşen'den sonra annesi Nevin Teoman ile de davalık oldu. İddialara göre annesinin vasiyetini yazdıran Serengil Suadiye'de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairenin tapusunu kendi üzerine aldı. Anne Teoman bunun üzerine mahkemeye koştu.

Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını, özel sağlık sigortasını dahi ödemediğini de iddia etti.

ŞOKE EDEN İDDİALAR: EVLİ ADAMLARLA...

Seren Serengil canlı yayında iddiaları yalanlarken üvey kardeşleri hakkında şoke eden sözler söyledi. Serengil açıklamasında "Üvey ablamların babamın kazancıyla hiçbir alakaları yok. Özellikle büyük üvey ablam benim kardeşim olarak bilindikleri için sigortasız işçi çalıştırıyorlar bana geliyor, oğlu inşaat yapıyor dolandırıyor bana geliyorlar, bir tanesi gidiyor evli adamla beraber olmuş kadın kuaförde bana saldırıyor" dedi.

