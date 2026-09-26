MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi belli oldu! Fragman beğenilmedi

Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? sorusu sonunda yanıt buldu. Yeni sezon tarihi açıklanırken yayınlanan ilk fragman sosyal medyada beklentiyi karşılamadı; izleyicilerden peş peşe eleştiriler geldi.

Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi belli oldu! Fragman beğenilmedi

Haziran ayında sezon finali yapan Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezon yayın tarihi merak ediliyordu. İzleyiciler 'Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman?', 'Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' gibi soruların yanıtını ararken, dizinin yayın tarihi belli oldu.
Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi belli oldu! Fragman beğenilmedi 1

Televizyon dünyasında rekabetin kızıştığı bu yeni yayın döneminde, Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan fragman da geldi.

Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi belli oldu! Fragman beğenilmedi 2

Taşacak Bu Deniz 32. bölüm fragmanında yeni sezonda yaşanacak gelişmelere dair ilk ipuçları yer aldı. Ancak heyecan dolu afiş seyirciden tam not alamadı. Seyirciler "Hiçbir şey anlamadım", "Bunu mu bekledik", "Bu ne anlamadım" yorumlarında bulundu.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni sezon çekimleri başladı. TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim 20.00'de ekrana dönüyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan anlar: Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef hayatını kurtardıKorkutan anlar: Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef hayatını kurtardı
Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dediTek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Mutlu Kaya'nın sözleri yürekleri sızlattı: ''Bir caninin eseriyim''

Mutlu Kaya'nın sözleri yürekleri sızlattı: ''Bir caninin eseriyim''

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.