Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi belli oldu! Fragman beğenilmedi

Haziran ayında sezon finali yapan Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezon yayın tarihi merak ediliyordu. İzleyiciler 'Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman?', 'Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' gibi soruların yanıtını ararken, dizinin yayın tarihi belli oldu.



Televizyon dünyasında rekabetin kızıştığı bu yeni yayın döneminde, Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan fragman da geldi.

Taşacak Bu Deniz 32. bölüm fragmanında yeni sezonda yaşanacak gelişmelere dair ilk ipuçları yer aldı. Ancak heyecan dolu afiş seyirciden tam not alamadı. Seyirciler "Hiçbir şey anlamadım", "Bunu mu bekledik", "Bu ne anlamadım" yorumlarında bulundu.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisi yeni sezon çekimleri başladı. TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim 20.00'de ekrana dönüyor.