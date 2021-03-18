SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Annesinin vefatı Ronaldinho'yu dağıttı

Annesinin vefatı Ronaldinho'yu dağıttı

18.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen ay annesini kaybeden Ronaldinho'nun alkolle başı dertte. Brezilya basınına göre efsane futbolcu annesinin vefatından sonra adeta dağıldı.

Annesinin vefatı Ronaldinho'yu dağıttı

Üst üste yaşadığı sorunların ardından annesini de kaybeden Ronaldinho zor günler geçiriyor.

Geçen yıl evrakta sahtecilik suçuyla Paraguay'da tutuklanan Ronaldinho 32 günlük hapishane günlerinin ardından ödenen 1.6 milyon dolar'lık kefaletle birlikte yaklaşık 5 ay otelde mahkumiyetini sürdürmüştü.

Brezilyalı efsane geçtiğimiz ay ise annesini corona virüs nedeniyle kaybetti. Annesiyle arasında güçlü bir bağ bulunan Ronaldinho, onun kaybının ardından daha kötü günler yaşamaya başladı.

'ÇEVRESİNDE ÇOK FAZLA ZARARLI KİŞİ VAR''

Brezilya'da yayın yapan Lance gazetesi, Ronaldinho'ya yakın bir kişiden alınan bilgileri paylaştı. Ronaldinho'nun halihazırda alkol problemleri yaşadığı ancak son haftalarda bu durumun çok yükseldiği belirtildi.

Gazeteye konuşan kişinin verdiği demeçte, ''Ronaldinho sabah erken saatlerden itibaren alkol tüketmeye başlıyor. Tüm gününü böyle geçiriyor. Her gün bir başka partide. Ayrıca çevresinde çok fazla kötü niyetli insan var. Ronaldinho'nun çok büyük bir kalbi var ama çevresindeki herkes böyle değil. Ona çok fazla zarar veriyorlar'' ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Yılın transfer bombası patlıyorYılın transfer bombası patlıyor
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türk hakemden şike itirafı!

Türk hakemden şike itirafı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Diğer Haberler

Annesinin vefatı Ronaldinho'yu dağıttı

Annesinin vefatı Ronaldinho'yu dağıttı

Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti

Pele, kabul etti! Beni geçti.

Jailson, Gremio'ya geri dönüyor!

Jailson geri dönüyor!

Real Madrid, Kylian Mbappe için kaynak yaratacak

Yılın transfer bombası patlıyor

David Beckham, Ronaldo ve Messi'yi istiyor

Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor

Thierry Henry, Montreal'den istifa etti!

Thierry Henry istifa etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.