Annesiyle birlikte koronavirüse yakalanan Emine Ün’ün sağlık durumu nasıl?

Sarı saçları mavi gözleriyle 90’lı yıllara damga vuran Emine Ün, uzun süre ekranlardan uzak kaldı. Birkaç reklam filminde oynayan güzel oyuncu, sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunuyor. Yaklaşık on gün önce annesi ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu, sağlık durumlarıyla ilgili bilgiyi de yine sosyal medyadan verdi. İşte Emine Ün’ün o açıkalamaları…

KÖTÜ HABERİ HASTA YATAĞINDAN VERDİ

Emine Ün, yaklaşık 10 gün önce annesi ile birlikte Covid-19'a yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Şişli'de özel bir hastanede korona tedavisi gören Emine Ün, geçtiğimiz gün hasta yatağından kötü haberi duyurmuştu. Ün, annesi ile önceden çekilmiş karesine düştüğü not ile sağlık durumları hakkında bilgi vermiş ve kendisiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirtmişti.

'ANNEMİN KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI'

43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı:

"Annem ile benim aşılarımız yapılmıştı. Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum…

Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde…”

EMİNE ÜN KİMDİR?

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim Alkandır. Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesinden aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak modellik için ilk adımını attı. 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir.

Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders aldı. 2000 senesinde Star TV de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde oynadı. 2001 senesinde Star TV de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı ve ilgiyle seyredilmiştir. 2014 senesinde ”Nazar” isimli müzik albümü çıkardı. Güzel oyuncu Emine Ün, 2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyaevine girdi. 2004 yılında Duru adında kızları dünyaya gelmiştir. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Daha sonra 2012 senesinde İşadamı olan Tolga Karakaş ile evlendi.

