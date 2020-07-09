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Annesiz kalan keçi yavrusu "Rıfkı"ya evlatları gibi bakıyorlar

HATAY HABERLERİ  | 09.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Hatay'da yaşayan Tecimen ailesi, annesini kaybeden ve "Rıfkı" adını verdikleri keçiyle aynı evi paylaşıyorlar - Tecimen ailesinin adeta bir üyesi olan keçi Rıfkı, evde serbestçe dolaşabiliyor, aile üyeleriyle birlikte uyuyup ev gezmelerine gidiyor - İki çocuk babası Serdal Tecimen: - "Evde iki tane çocuğum vardı bu da üçüncü çocuğum oldu. Rıfkı'ya bez ve mama alabilmek için artık daha fazla çalışıyorum" - Keçiye adeta annelik yapan evin küçük kızı Menekşe Tecimen: - "Ben evde olmayınca hiç yerinde durmuyor, meleyerek beni arıyor, sanırım beni annesi gibi görüyor. Nasıl ki bir hayvan sürüden ayrılınca meler o da beni kaybedince meliyor"

LALE KÖKLÜ - Annesini kaybeden ve adını "Rıfkı" koydukları keçi yavrusunu sahiplenen Tecimen ailesi, onunla aynı evi paylaşıyor, birlikte uyuyup, ev gezmelerine gidiyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Tecimen ailesi, yaklaşık 4 ay önce komşularının keçisi doğum sırasında telef olunca sağlıklı doğan oğlağını sahiplendi.

Keçi yavrusu, aileye çabuk adapte oldu ve aile üyeleriyle aynı sofrada karnını doyuruyor, onlara misafirlikte dahi eşlik ediyor.

"Rıfkı" ile yaşama alışan Tecimen ailesinin 4 ferdi, öksüz keçiye aile sıcaklığı vermek için çaba harcıyor.

İki çocuk babası Serdal Tecimen (43), "Rıfkı" adını verdikleri oğlağı eve getirdiklerinde çok küçük ve bakıma muhtaç olduğunu belirtti.

Komşusunda gördüğü yavruyu sahiplenmek için fotoğrafını çekip evdekilere yolladığını anlatan Tecimen, şöyle devam etti:

"Fotoğrafı hanıma atar atmaz 'hemen al eve getir' dedi. O gün bugündür Rıfkı evimizin bir üyesi. Sütle besledik, gece çocuk bakar gibi sütünü verdik, sürekli bebek bezi alıyoruz. Özellikle kızım Menekşe'yi annesi sanıyor. O nereye giderse onunla gidiyor, geceleri kızımın kucağında uyuyor. Evde iki tane çocuğum vardı bu da üçüncü çocuğum oldu. Rıfkı'ya bez ve mama alabilmek için artık daha fazla çalışıyorum. Çok alıştık ona."

Ailece hayvanları çok sevdiklerini vurgulayan Tecimen, evde kanarya ve güvercin de beslediklerini, imkanı olursa daha fazla hayvana evlerinde bakabileceklerini söyledi.

Serap Tecimen de biri kız biri erkek iki çocuğunun bulunduğunu Rıfkı'yı da çocuklarından ayırt etmediğini kaydetti.

- "Ben evde olmayınca hiç yerinde durmuyor, meleyerek beni arıyor"

Keçiye adeta annelik yapan Menekşe Tecimen (17) de Rıfkı'yı 3 ay sütle beslediklerini ve şimdi ona ot veya yem verdiklerini anlattı.

Tecimen, "Ona çocuğum gibi bakıyorum. Yanımda yatıyor, hasta olduğunda panikleyip veterinere götürüyorum. 4 aydır birlikteyiz. İlk 2 ay birbirimize biraz alışamadık inatçıydı, çocuk gibi uzaklaşıyordu sonra eski evini unuttu benim yanımı evi gibi hissetmeye başladı. Birlikte banyoya giriyoruz önce ben yıkanıyorum sonra onu yıkıyorum. Ben evde olmayınca hiç yerinde durmuyor, meleyerek beni arıyor, sanırım beni annesi gibi görüyor. Nasıl ki bir hayvan sürüden ayrılınca meler o da beni kaybedince meliyor. Rıfkı ile hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Çok masum kıyamıyorum ona, beni çok iyi anlıyor. Annem babam da onu çok seviyor." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla buluşmaya Rıfkı olmadan gitmediğini ifade eden Tecimen, "Ben nereye o da oraya, 'keçimi istemeyen beni de istemesin' diyorum ki arkadaşlarım zaten onu çok seviyor, o yüzden sorun yaşamıyoruz." dedi.

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