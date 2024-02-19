'ANOPHTHALYA' sergisi kapılarını açıyor

'ANOPHTHALYA' sergisi sanatseverleri ağırlamak için gün sayıyor. Art212 Nişantaşı'nda 16-22 Mart tarihlerinde kapılarını açacak sergide 'Kübizm'den esinlenerek yapılan tablolar herkesi kendi iç dünyasına bir yolculuğa çıkaracak.

Serginin ana konusunu ifade eden sanatçı şunları ifade etti:

"Sergimin adı “anoftami” kelimesi ile benim ismimin birleşimi olan ANOPHTHALYA kelimesidir. Bunun nedeni yaptığım resimlerin ve çektiğim filmlerin tek ana fikrinin olmaması. İnsanlara ne aktarıyorsam benim için yaptığım eserlerin anlamı da odur. Sanat eserlerime anlam katan kişiler onlardan anlam çıkaranlardır. Resimlerime baktığınız açıya göre farklı bir detay görürsünüz. Kimisi çığlık atan bir yüz görürken kimine gülümseyen bir insanı çağrıştırır çizimlerim. Asıl olan detay çizdiğim büyük siyah kara deliği anımsatan gözlerdir. Her ne kadar bizim gözlerimize benzeseler de benim çizdiğim bütün yüzler kördür. Siz onları nasıl görmek istiyorsanız onlar da size onu gösterir. Bu arada onlar da neye benzediklerinden habersizler. ANOPHTHALYA‘nın çıkışıyla kendimizle ilgili kör olduğumuz tüm duyguları aktarmayı ve herkesin kendi bakış açısıyla resimleri incelemesini hedeflemiştim. Kübizmden esinlenerek yaptığım bu tablolar hem benim kabuslarım hem de benim hayallerim. Onların içine daldığınızda aslında benim iç dünyamla ilgili de derin bir yolculuğa çıkıyorsunuz…"









