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Anoreksiya hastası kadından güzel haber geldi

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.12.2018 11:02 | Son Güncelleme

Ünlü televizyon yıldızı Maria Kokhno anoreksiyanın pençesindeki Kristina Karyagina isimli Rus kadının durumuna kayıtsız kalamayarak yardım etmişti. Kendisi de bir dönem anoreksiya hastalığı ile mücadele eden Maria, bu zorlu savaşında Kristina'yı hiç yalnız bırakmadı. Maria'nın da yardımlarıyla Kristina, hastalıkla savaşında güçlü bir adım attı.

Doktorların yaşamasına ihtimal bile vermediği Kristina Karyagina, 26 yaşında sadece 17 kiloydu. Yalnızca muz ve elma yiyebilen Kristina, Maria Kokhno'nun da yardımlarıyla bakın hastalığı ile ilgili nasıl bir basamak atladı...

26 yaşında 17 kiloydu!

Rus Kristina Karyagina anoreksiyanın pençesinde... Ünlü TV yıldızı ve eski anoreksiya hastası Maria Kokhno, tedavi edilmezse öleceği söylenen Karyagina'ya yardım etti. Sadece muz ve elmayla beslenen Kristina Karyagina, ilk kez yıllar sonra farklı bir şey yedi.
Rus televizyon yıldızının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin gündemine oturan Kristina Karyagina, ölümle pençeleşiyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki anoreksiya hastası Karyagina'nın ağırlığı 17 kiloya kadar düştü. Kristina, yalnızca elma ve muz yiyebiliyor.
Ünlü TV yıldızı ve aynı zamanda eski anoreksiya hastası olan Maria Kokhno, Kristina Karyagina'yı sosyal medya hesabından paylaşınca, gözler Karyagina'ya çevrildi.
Tedavi için gittiği doktor, genç kadına, "Korku filminde ceset rolü oynayabilirsin" diyerek, Karyagina'nın kendisine gülmeyi öğrenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Kilo almazsa öleceği söylenen kadın için tedaviye başlandı. Yıllardır sadece elma ve muz yiyen Karyagina, yıllar sonra ilk kez başka bir şey yedi.
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Anahtar Kelimeler:
anoreksiya Kristina Karyagina

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