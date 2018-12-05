Anoreksiya hastası kadından güzel haber geldi

Doktorların yaşamasına ihtimal bile vermediği Kristina Karyagina, 26 yaşında sadece 17 kiloydu. Yalnızca muz ve elma yiyebilen Kristina, Maria Kokhno'nun da yardımlarıyla bakın hastalığı ile ilgili nasıl bir basamak atladı...

26 yaşında 17 kiloydu!

Rus Kristina Karyagina anoreksiyanın pençesinde... Ünlü TV yıldızı ve eski anoreksiya hastası Maria Kokhno, tedavi edilmezse öleceği söylenen Karyagina'ya yardım etti. Sadece muz ve elmayla beslenen Kristina Karyagina, ilk kez yıllar sonra farklı bir şey yedi.

Rus televizyon yıldızının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin gündemine oturan Kristina Karyagina, ölümle pençeleşiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki anoreksiya hastası Karyagina'nın ağırlığı 17 kiloya kadar düştü. Kristina, yalnızca elma ve muz yiyebiliyor.

Ünlü TV yıldızı ve aynı zamanda eski anoreksiya hastası olan Maria Kokhno, Kristina Karyagina'yı sosyal medya hesabından paylaşınca, gözler Karyagina'ya çevrildi.

Tedavi için gittiği doktor, genç kadına, "Korku filminde ceset rolü oynayabilirsin" diyerek, Karyagina'nın kendisine gülmeyi öğrenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.