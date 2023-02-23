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Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmasına yarın başlanacak

23.02.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışması başlatılacağını duyurdu.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu kentte yıkılan binaların enkazlarının kaldırılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nin enkazının kaldırılmasına yarın başlanacağı belirtilen açıklamada, iş yeri sahiplerinin istedikleri takdirde çalışmaya refakat edebileceği bildirildi.

Açıklamada, planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesinin Valiliğin web sitesinden paylaşılacağı ifade edildi.

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