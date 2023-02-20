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  4. Antakya'daki enkazda çalışan ekipler buldukları vasiyeti ölen kişinin kardeşine teslim etti

Antakya'daki enkazda çalışan ekipler buldukları vasiyeti ölen kişinin kardeşine teslim etti

20.02.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Hatay Antakya'da hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altında bulunan altınları ve vasiyeti, Bahçelievler Belediyesi ekiplerince kardeşine teslim edildi.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı arama kurtarma ekipleri Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'ndaki çalışmaları sırasında, annesiyle birlikte binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Ayşegül Çin'e ait olduğu belirlenen bir çantada altın ve bir miktar döviz buldu.

Çantanın içinde Ayşegül Çin'e ait, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim." yazılı vasiyet olduğunu fark eden ekipler, Çin'in yakınlarıyla temasa geçti.

Altın ve dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeşi Hüseyin Çin, depremde ablasıyla birlikte annesi Meryem Çin'in de hayatını kaybettiğini söyledi.

Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kastederek, "Bu dünyaya ait değillerdi. Altınlar ağabeyimin çocuklarına gidecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vasiyet Bahçelievler Belediyesi enkaz

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