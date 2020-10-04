Antalya Bilim Merkezi büyüyor

Kepez Belediyesi’nin, eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin metrekare alanda kurduğu Antalya Bilim Merkezi’ndeki sergi sayısı, TÜBİTAK’ın desteği ile artıyor. TÜBİTAK’ı ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü de, “Şehrimize en iyisi yakışır, dedik ve el birliği ile bu projemizi daha da geliştiriyoruz.” dedi.

Başkan Hakan Tütüncü, bilimsel sergilerinin kurulması devam eden ve açılışa hazırlanan bilim merkezine ek projeler eklemek için de Ankara ile Antalya arasında adeta mekik dokuyor. Tütüncü, geçtiğimiz hafta Antalya Bilim Merkezi’nin bilimsel olanaklarının artırılmasını görüşmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti

Tütüncü’den TÜBİTAK’a bilim merkezi ziyareti

AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik’in de yer aldığı ziyarette Bakan Varank, Antalya Bilim Merkezi’nin geliştirilmesi, daha çok bilimsel serginin olması konusunda TÜBİTAK’a talimat vereceğini ifade etti. Başkan Tütüncü, Ankara dönüşünün ardından AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik’i, bilim merkezinde ağırladı.Bilim merkezinde yapmayı düşündüğü ilave projelerle ilgili taleplerini iletmek amacıyla bir kez daha Ankara’ya giden Tütüncü, bürokratlarıyla birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ziyaret etti.