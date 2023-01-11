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Antalya Bisiklet Turu'nda 15 ülkeden 175 sporcu pedal çevirecek

11.01.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Bisiklet Turu'na (Tour Of Antalya powered by AKRA) 15 ülkeden, 25 takım 175 sporcuyla katılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-12 Şubat'ta gerçekleştirilecek turnuvanın değerlendirme ve koordinasyon toplantısı, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun 5 yıldır büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini ve bu sene de iyi bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Antalya'da yapılan her işin bir öncekinden daha iyi olma mecburiyeti taşıdığını ifade eden Yazıcı, bu yıl turnuvaya da kentin hazır olduğunu bildirdi.

Kentin dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz bütün organizasyonlar, sunmuş olduğumuz hizmetler, organizasyonu destekleyen her türlü aktivitenin bir önceki yılı geçmesi gerekiyor. Burada bulunan herkes de bu bilinçle hareket ediyor. Turnuvanın bu yıl teması, 'Hep birlikte ormanları koruyalım'. Bu yıl pedallar yeşil bir gelecek için dönecek."

Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney ile Proje Direktörü Haluk Özsevim de organizasyonun etapları hakkında sunum yaptı.

Bisiklet turuna 15 ülkeden, 25 takım ve 175 sporcunun katılacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet turnuva

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