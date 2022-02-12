Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) üçüncü günündeki Aspendos-Termessos etabı tamamlandı.

Aspendos Antik Tiyatro önünde başlayan turda bisikletçiler, Termessos Antik Kenti'ne kadar 110,6 kilometre pedal çevirdi.

Üçüncü etabı, 2 saat 43 dakika 26 saniye ile Uno-X Pro bisiklet takımından Danimarkalı bisikletçi Jacob Hindsgaul Madsen kazandı. İkinciliği Gazprom-Rusvelo takımından İtalyan Alessandro Fedeli, üçüncülüğü ise Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Lüksemburglu Luc Wirtgen elde etti.

İlk üç sıraya giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Tur, yarın 162,1 kilometrelik Antalya-Antalya etabıyla sona erecek.



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