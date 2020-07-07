Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından "Arya" açıklaması:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Ş.A'ya tehdit ve hakaretlerde bulunan kişiyle ilgili soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda "Arya için adalet istiyoruz" başlığı yapılan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Mağdur Ş.A'nın çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak telefondan bir erkeğin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, yapılan incelemede arayan numaranın İ.I'ya ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bu kişinin ifadesinde söz konusu telefon hattının oğlu B.I'nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I. üzerinden devam edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: