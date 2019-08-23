Antalya'da alkollü kadın sürücü 5 araç ve ekip otosuna çarptı!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz araç kullanan bir sürücünün park halindeki bir otomobile çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aracın 07 MUU 14 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Cadde ve sokaklarda önlem alan ekipler, Rüya E.'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

KOVALAMACA 15 KM SÜRDÜ



Polisin ikazına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücü, park halindeki 4 otomobile daha çarparak hasara neden oldu. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda Rüya E., Belediye Caddesi'nde bir polis aracına da çarparak durdu.

'ÇARPMADIM, ONLARI ÖPTÜM'



Polis ekiplerinin gözaltına almak istediği Rüya E., kendisini otomobiline kilitledi. Ekiplerin çabalarına rağmen inmeyen Rüya E., bir süre sonra sıcaktan bunalınca aracın camını açarak polis ekipleriyle konuşmaya başladı. Rüya E., ekiplerin çabası sonunda araçtan indi. Sıcaktan bunalan ve aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Rüya E., çimenlerin üzerine uzandı. Kaza yaptığını kabul etmeyen Rüya E., "Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm" dedi.