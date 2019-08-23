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Antalya'da alkollü kadın sürücü 5 araç ve ekip otosuna çarptı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 23.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak aralarında ekip otosunun da bulunduğu 5 araca çarpan 2.40 promil alkollü sürücü Rüya E. (21), kendisini aracına kilitleyerek polise zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalıp araçtan inen sürücü, götürüldüğü hastaneden de kaçmaya kalkıştı. Rüya E. ilk ifadesinde kaza yapamadığını iddia ederek, "Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz araç kullanan bir sürücünün park halindeki bir otomobile çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aracın 07 MUU 14 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Cadde ve sokaklarda önlem alan ekipler, Rüya E.'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

KOVALAMACA 15 KM SÜRDÜ

Polisin ikazına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücü, park halindeki 4 otomobile daha çarparak hasara neden oldu. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda Rüya E., Belediye Caddesi'nde bir polis aracına da çarparak durdu.

'ÇARPMADIM, ONLARI ÖPTÜM'

Polis ekiplerinin gözaltına almak istediği Rüya E., kendisini otomobiline kilitledi. Ekiplerin çabalarına rağmen inmeyen Rüya E., bir süre sonra sıcaktan bunalınca aracın camını açarak polis ekipleriyle konuşmaya başladı. Rüya E., ekiplerin çabası sonunda araçtan indi. Sıcaktan bunalan ve aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Rüya E., çimenlerin üzerine uzandı. Kaza yaptığını kabul etmeyen Rüya E., "Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm" dedi.

YÜZÜNÜ YIKAYIP SERİNLETTİLER

Polis ekipleri kendinden geçen Rüya E.'nin yüzünü soğuk su ile yıkayıp, ardından karton parçasıyla serinletmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Rüya E.'ye müdahale etti. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Rüya E., hastaneden de kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan Rüya E., yeniden hastaneye getirildi. Alkol komasına girdiği belirlenen Rüya E.'nin tedavisi sürüyor.

KAÇMAMASI İÇİN ÖNLEM LAINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kadının kaçmaması için de önlem aldı. Rüya E.'nin aracı ise incelemeden sonra trafik otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alkollü sürücü

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