Antalya’da binlerce kişi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz için toplandı

Edirne’de bu yıl 658’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Finali’nde Orhan Okulu’yu yenerek başpehlivanlığı kazanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Ali Gürbüz, memleketi Antalya’ya döndü. Altın kemeriyle Antalyalıları selamlayan Başpehlivan Gürbüz, Antalya girişinde kendisini karşılayan yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen törene geldi.

'İLK YILDA ALTIN KEMERİ GETİRDİK'

Törende bir konuşma gerçekleştiren Gürbüz, "Kırkpınar’a gitmeden önce İsmail’le beraber ikimiz final yaparız demiştik. Kemer bana nasip oldu. İsmail ile birlikte çok yarışlarımız oldu. Güreşte bir gün biri yener, bir gün başkası yener. Uzun yıllardır Antalyamıza altın kemer geliyor ve Antalya’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillere de bunu aktarıp altın kemerin Antalya’dan çıkmamasını sağlarız. Belediye başkanımız, ben kendimi bildim bileli güreşlere destek veriyor. Bu yıl birlikte çalışma şansımız oldu. İlk yılımızda altın kemeri Antalya’ya getirdiğimiz için ayrı mutluluk duyuyorum. Seyircilerimizin sevgisi ve desteği olmasa biz bu başarıları kazanamayız, inşallah bu destek devam eder" şeklinde konuştu.