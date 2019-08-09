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Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 09.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

Antalya'da ağaç budadığı sırada başlayan ağrı nedeniyle hastaneye giden Ahmet Gök'ün (38) sağ kulağından canlı kelebek çıkarıldı. Kelebeğin kulağına girdiğini anlamadığını sadece ağrı hissettiğini söyleyen Gök, doktor müdahalesiyle çıkarılan kelebeği kanatlarını çırparken gördüğünde çok şaşırıp, korktuğunu söyledi.

Döşemealtı Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Gök, önceki gün evinin bahçesinde nar ağacı budamaya başladı. Ancak aniden sağ kulağında ağrı başladı. Önce arı soktuğunu düşünen Gök, ağrının artması üzerine Şelale Termessos Hastanesi'ne gitti.

Yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında kelebek olduğu görüldü. Mikro kamerayla kulağın içini kontrol eden doktor, kelebeğin canlı olduğunu ve kanat çırptığını tespit etti.

Kelebek, doktor tarafından pensle tutularak, canlı olarak kulaktan çıkarıldı.

Kulak zarına ilerlediği ve sıkışıp, kaldığı belirlenen kelebek, hastane bahçesinde doğaya salındı.

NADİR BİR OLAY

Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Zahmakıran,"Bu tür olaylarla nadir karşılaşıyoruz. Hastamız hastanemize gelip, ağrı ve kıpırtı hissettiğini söylüyor. Kulak burun boğaz uzmanımız hastamızı muayene edince gözlerine inanamıyor. Kelebeğin canlı olduğunu görüyor. Başarılı bir işlemle, kelebek çıkarıldı. Kulak zarına kadar gidip, sıkışmış. Kulak zarı üzerinden pensle tutularak, çıkarıldı" dedi.

KULAKTA ZARAR YOK

Kelebeğin korunma iç güdüsüyle, saklanmak için kulağa girmiş olabileceğini anlatan Zahmakıran, "Hastamızın kulağında temizlik yapıldı, kulak zarı kontrol edildi. Kelebeğin kulağa zarar vermediği anlaşılınca hastamız taburcu edildi. Kelebek hastane dışında serbest bırakıldı" diye konuştu.

AİLESİ İNANMADI

Yaşananların ardından evine döndüğünü ve başına gelenleri ailesiyle paylaştığını söyleyen Ali Gök, "Eşim yaşananlara inanmadı. Açıkçası çok korktum, özellikle doktorun elindeki penste kanatlarını çırpan bir kelebek görmeyi hiç düşünmemiştim" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ahmet gök canlı kelebek

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Habere bak fotoğraflara bak ne saçma bi haber anlayışı var sizde
Demekki kardeşimiz gayet doğal bir insanmış. Geçmiş olsun.
Yahu koca kelebek gelmiş konmuş kulağına girmiş nasıl hissetmezsin iyi ki kulağına girmiş dua et.
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