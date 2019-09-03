Antalya'da sıcak havayı değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ve yabancı turistler, serinlemek için sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı ile Lara sahillerini doldurdu.

Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında eğlendi. Bazı kişiler ise su sporları yapmayı tercih etti.

Kentte, Kaleiçi başta olmak üzere Kurşunlu, Düden şelaleleri ile park ve mesire alanları da yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği yerler oldu.

Denize gitme fırsatı bulamayan bazı çocuklar, süs havuzlarında yüzüp eğlendi.

Arkadaşlarıyla havuzda serinleyen Engin Sevim (11), sıcak havada havuzda serinlediklerini söyledi.

Talha Menekşe de yüzmenin yanı sıra havuzda "su savaşı" yaparak eğlendiklerini ifade etti. (AA)



