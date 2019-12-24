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Antalya Devlet Opera ve Balesi 2020'yi yeni yıl konseriyle karşılayacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 24.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2020'yi yeni yıl konseriyle karşılayacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) yeni yıla konserle "merhaba" diyecek.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde cumartesi günü, sevilen operalardan ünlü aryaların seslendirileceği orkestralı konser verilecek.

Orkestrayı şef Tolga Taviş'in yöneteceği konserde, soprano Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık, Sema Çavuşoğlu Suna ve Işılay Meriç Karataş, mezzosoprano Tuğçe Oğuzülgen, Medine Tuganova ve Bilge Yılmaz, tenor Koray Damcıoğlu, Atay Ergezen ve Göksay Yaran, bariton Onur Alpaslan ve Toygarhan Atuner ile bas Engin Suna solist olarak sahne alacak.

Antalya DOB'lu sanatçılar, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

Yeni yıl konseri ile 2020'ye "merhaba" diyecek ekip, Bacchanale, Leonora Arya, Una Furtiva Lagrima, Habanera, No: 1, La Donna E Mobile, Renato Arya, Philine Arya, Brindisi başta olmak üzere farklı eserleri seslendirecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 28 Aralık Cumartesi sanatseverlere sunulacak konser, saat 20.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya DOB bale DOB opera

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