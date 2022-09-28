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Antalya Devlet Opera ve Balesi, gala konseri ile sezonu açacak

28.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi, gala konseri ile sezonu açacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 1 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk etkinliği Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde akşam gerçekleştirilecek gala konseri olacak.

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanış konserine gelemeyen sanatseverler aynı konseri Antalya DOB solistleri ile dinleme şansı bulacak. Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği gecede solistler soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Burak Pektaş ve bas Engin Suna dünyaca ünlü opera bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Konserin başkemancılığını Elvan Şekercioğlu üstleniyor.

Konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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yeni sezon

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