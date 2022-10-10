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Antalya Devlet Opera ve Balesi, "La Traviata" operasını sahneleyecek

10.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "La Traviata" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), eserleri en çok sahnelenen opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, eser, 13 Ekim'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Melih Öztürk'ün sahneye taşıyacağı bir perdelik rejili konser formatındaki eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Koro şefliğini Mahir Seyrek'in yaptığı eserde dekor düzenleme Ömer Gündüz, kostüm Gazal Erten, koreografi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Aşk ve suçluluk duygusunun heyecanlı, neşeli ve dramatik melodilerle işlenmesiyle seyircisini ilk andan itibaren etkisi altına alan eserde "Violetta Valery"yi Bilge Yılmaz, "Alfredo Germont"u Burak Pektaş, "Giorgio Germont"u Melih Tepretmez, "Annina"yı Seçil Eyilikeder, "Doktor Grenvil"i Şafak Güç, "Flora Bervoix"i Tuğçe Oğuzülgen, "Gastone"yi Erdi Can Aybaş, "Baron Douphol"ü Yalçın Ünsal, "Marki D'Obiny" rolünü ise Yusuf Yıldız canlandıracak. Gecede Fatih Şanal anlatıcı olarak yer alacak.

Gösterinin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

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