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  4. Antalya Devlet Opera ve Balesinde yılın ilk temsili "Çardaş Prensesi" olacak

Antalya Devlet Opera ve Balesinde yılın ilk temsili "Çardaş Prensesi" olacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesinde yılın ilk temsili "Çardaş Prensesi" olacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni yılın ilk temsilinde Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetini sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten tarafından sahneye konulan, metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe seslendirilecek.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, koro Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.

İki perde sahnelenen eserde "Sylva Varescu"yu Aslı Ayan, "Edwin Ronald"u Göksay Yaran, "Kontes Stasi"yi Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu"yu Fatih Şanal, "Feri von Kerekes"i Erdi Can Aybaş, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise" rolünü ise Emel Öziş canlandıracak.

"Çardaş Prensesi" opereti, Haşim İşcan Kültür Merkezinde 7 Ocak saat 20.00'de sahnelenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya DOB bale Çardaş Prensesi opera

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