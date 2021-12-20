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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri

20.12.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Venera Ensemble konserini sahnesine taşıyacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre konser, perşembe akşam Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Adını, Göbeklitepe'den eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya ilham olmuş Venüs gezegeninden alan "Venera Ensemble" konserinde mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine yer alacak.

Müzik düzenlemeleri Serkan Akbıyık'a ait olan konserde Akbıyık'ın My Beatiful Woman ve Rüya, A. Piazzola'nın Oblivion, G. Bizet'in Carmen operasından Habanera ve Sequidilla aryaları, G. Cinquetti'nin La Spagnola ile Yemen Türküsü, üç kadın sanatçının duyarlılığından süzülüp sanatseverlerle buluşacak.

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