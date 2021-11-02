YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" oyununun prömiyerini yaptı

Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" oyununun prömiyerini yaptı

02.11.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" oyununun prömiyerini yaptı

Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

Özlem Lale'nin kaleme aldığı, geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran oyunu Sabri Özmener yönetti.

Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "7'den 77'ye aile oyunu" temasıyla izleyicilerle buluşturuldu.

Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerinin işlendiği eserde, Remzi Kürşad Süren "Keloğlan", Başak İşür "Keloğlan'ın annesi", Niyazi Mert Kurt "erkek meddah", Tümay Revşan Genç "kadın meddah", Ömer Alper İzci "cüce", Durmuş Benli "padişah" ve Esra Dayan "padişahın kızı" rollerini canlandırdı.

Dekorunu Büşra Eroğlu, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın hazırladığı oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Ironman Türkiye yarışları sona erdiIronman Türkiye yarışları sona erdi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
12:46
İkindi
15:41
Akşam
18:07
Yatsı
19:22

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Bengi Eczanesi
Muratpasa
Burdur Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Burak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.