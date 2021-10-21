YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya DOB, "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek

Antalya DOB, "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek

21.10.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya DOB, "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamada, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait Puccini'nin "Madama Butterfly" operasını Yiğit Günsoy rejisiyle bu sezon ilk kez sahneleyecek.

Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetiyor, koroyu şef Mahir Seyrek çalıştırılıyor. İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümü Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski üstleniyor.

Japonya'nın Nagazaki kentinde yaşayan ve kendisini kocasına adayan genç bir geyşa olan Madama Butterfly'ın hayatını konu alan eserde, "Madama Butterfly"ı Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Umut Tarık Akça, "Suzuki"yi Gülçin Gültekin, "Goro"yu Devrim Demirel, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Mehmet Ali Tutar, "Kate"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro" rölünü Enis Ok canlandıracak.

Opera, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 26 Ekim'de saat 20.00'de sahnelenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
PARTNERAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozlarıAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozları
Antalya'da 7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandıAntalya'da 7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:03
Öğle
12:47
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Cem Eczanesi
Muratpasa
Okudan Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Vitamin Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.