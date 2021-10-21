Antalya DOB, "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamada, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait Puccini'nin "Madama Butterfly" operasını Yiğit Günsoy rejisiyle bu sezon ilk kez sahneleyecek.

Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetiyor, koroyu şef Mahir Seyrek çalıştırılıyor. İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümü Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski üstleniyor.

Japonya'nın Nagazaki kentinde yaşayan ve kendisini kocasına adayan genç bir geyşa olan Madama Butterfly'ın hayatını konu alan eserde, "Madama Butterfly"ı Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Umut Tarık Akça, "Suzuki"yi Gülçin Gültekin, "Goro"yu Devrim Demirel, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Mehmet Ali Tutar, "Kate"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro" rölünü Enis Ok canlandıracak.

Opera, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 26 Ekim'de saat 20.00'de sahnelenecek.

