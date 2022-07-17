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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıkan yangın söndürüldü

17.07.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıkan yangın söndürüldü

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıkan yangın söndürüldü

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.45'te otoparkın ağaçlık kısmında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı yangında bir ağaç ve otluk alan yandı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıkan yangın söndürüldü

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