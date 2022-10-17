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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

17.10.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl genelinde bir hafta süren çalışmalarda farklı türlerde yaklaşık 13 kilogram uyuşturucu ele geçildi

Antalya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet güçlerince bir hafta süreyle yapılan çalışmalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satış ya da kullanımına yarayan ekipman ele geçirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla 7 ile 14 Ekim tarihleri arasında çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, 9,5 kilogram esrar, 3 kilogram metamfetamin, 284 gram eroin, 88 gram kokain, 87 uyuşturucu hap, 136 sentetik ecza, kağıda emdirilmiş halde 33 sentetik uyuşturucu madde, 2 kök kenevir, 10 hassas terazi, 34 bin 95 lira, 160 Avro, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 165 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Alan Denetimi Projesi kapsamında da 163 araç ve 3 bin 705 kişi sorgulanırken, 57 kişiye de işlem yapıldı.

Öte yandan, Antalya Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Metamfetamin ile mücadele ve narkorehber" eğitimleri kapsamında düzenlenen 83 oturumda 1268, "Narko Nokta Projesi" kapsamında ise 360 kişi bilgilendirildi.

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