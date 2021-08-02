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Antalya Gündoğmuş'taki yangına havadan yoğun müdahale edildi

02.08.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göndoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi: - "Bakanlarımız, valimiz ve vekillerimizin de destekleriyle 9 helikopter ve bir uçakla müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı" - "Dezenformasyon oluşturmaya çalışan birtakım kişi ya da gruplar, gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaparak insanları korku ve paniğe sevk etmek istese de devletimiz tüm unsurlarıyla müdahale ederek yangını çok kısa sürede kontrol altına almayı başardı"

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, uçak ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Tedbir amaçlı mahalle boşaltılırken alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi.

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, AA muhabirine, perşembe günü başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğunu, daha sonra takviye ekiplerinin gelmesiyle müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Nem oranının çok düşük olması ve esintinin sürekli konum değiştirmesi nedeniyle müdahalenin zorlaştığını belirten Özbilgi, yangının rüzgarın da etkisiyle 7 mahalleyi ve ilçe merkezini tehdit altına aldığını, bu nedenle tedbir amaçlı olarak çocuk ve yaşlıların tahliye edilmesinin planlandığını kaydetti.

- "Şu an tehlike arz eden bir durum yok"

Yangına etkin şekilde hava araçlarıyla müdahale edildiğini vurgulayan Özbilgi, şöyle konuştu:

"Bakanlarımız, valimiz ve vekillerimizin de destekleriyle 9 helikopter ve bir uçakla müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Dezenformasyon oluşturmaya çalışan birtakım kişi ya da gruplar, gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaparak insanları korku ve paniğe sevk etmek istese de devletimiz tüm unsurlarıyla müdahale ederek yangını çok kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Şu an itibarıyla tehlike arz eden bir durum yok."

Yangına ekiplerin cansiparane bir şekilde müdahale ettiklerini belirten Özbilgi, bunların görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi.

Özbilgi, "Algı oluşturmak için insanların zarar gördüğünü ifade eden açıklamaları görmek bizleri üzmektedir." dedi.

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