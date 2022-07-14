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Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi

14.07.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6'ncı yılında şehitleri anmak için Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Camisi'nde program düzenlendi.

Programa, Şehit Muhammet Oğuz Kılınç’ın emekli polis memuru olan Babası Zeki Kılınç ve annesi Meltem Kılınç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şube müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program yemek ikramıyla son buldu.

Muhammet Oğuz Kılınç, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi görev yaptığı Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilmişti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi

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Antalya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
21:58
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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