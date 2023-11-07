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Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor

07.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya Kültür Yolu Festivali, sergiler, tiyatro, opera oyunları ve çocuklara yönelik etkinliklerle devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk gününden itibaren büyük ilgi gören ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol'un "Rönesans Rüyaları" dijital veri heykeli, Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde sergileniyor.

Fotoğraflara verdiği görsel efektlerle tanınan sanatçı Mirza Kök'ün "Bakış Açısı Manipülasyon Sergisi" ise Antalya Kültür Sanat (AKS) Kaleiçi Evi'nde ziyaretçilerle buluşuyor.

Festival boyunca devam edecek sergi, 10.00-22.00 saatlerinde meraklılarını bekliyor.

"PETER PAN" VE "ŞEKERONYA" MİNİK SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Festivalde, Antalya, Sivas ve İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından da çeşitli oyunlar sahneye koyuluyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından 5 ve 6 Kasım'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde "Peter Pan" isimli çocuk oyunu sahnelendi.

James Matthew Barrie'nın yazdığı, Can Gürzap'ın çevirdiği ve Ozan Kalkan'ın sahneye koyduğu oyunda, büyümek istemeyen ve hep çocuk kalmak isteyen Peter Pan'ın maceraları ele alındı.

Yoğun ilgi gören oyun, minik izleyicilerin ve ailelerin beğenisini kazandı.

Festival kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi ise "Şekeronya" isimli çocuk oyununu minik sanatseverlerin beğenisine sundu.

Süleyman Tekin'in yönettiği, müzikleri Murat Cem Orhan'a, librettosu Nazlı Zeynep Ergüven'e ve koreografisi Berna Turhan İleri'ye ait eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Sanatseverlerin beğeniyle izlediği oyunda, ülkesinden kaçan Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesi anlatıldı.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 12 Kasım'a kadar etkinliklerle sürecek.

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antalya Kültür ve Turizm Bakanlığı peter pan sergi

Antalya Namaz Vakitleri 7 Kasım Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
12:46
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Salı

Ekinci eczanesi
Dosemealti
Noyan eczanesi
Alanya
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Alanya
Kumköy eczanesi
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Serik
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Kemer
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