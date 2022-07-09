YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya, lüks yolcu gemisi Club Med 2 ile gelen 240 turisti ağırladı

Antalya, lüks yolcu gemisi Club Med 2 ile gelen 240 turisti ağırladı

09.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, lüks yolcu gemisi Club Med 2 ile gelen 240 turisti ağırladı

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, Fransız bayraklı lüks yolcu gemisi Club Med'e ev sahipliği yaptı.

Dünyanın büyük yelkenlilerinden 5 direkli yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan 1992 yılında Fransa'da inşa edilen 14 bin 983 gross tonluk geminin kontrolü bilgisayar ile yapılıyor.

Mısır'dan 240 yolcusuyla Antalya'ya gelen Club Med 2, 187 metre uzunluğunda bir owner süit, 5 delüks kabin, 170 kulüp kabini bulunuyor.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizminin Antalya'ya önemli ekonomik ve sosyal katkı sağladığını belirtti.

QTerminals Antalya olarak bu yaz birçok kruvaziyere ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Sert, "Birçoğuna da ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Binlerce yolcusuyla birlikte bu koca gemileri limanımızda ağırlıyor olmak çok kıymetli." dedi.

Sert, yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapan QTerminals Antalya'da yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetlerinin sunulduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyorAntalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı:İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı:
Antalya'da inşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulunduAntalya'da inşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu
Anahtar Kelimeler:
antalya club med

Antalya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:39
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.