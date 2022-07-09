Antalya, lüks yolcu gemisi Club Med 2 ile gelen 240 turisti ağırladı

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, Fransız bayraklı lüks yolcu gemisi Club Med'e ev sahipliği yaptı.

Dünyanın büyük yelkenlilerinden 5 direkli yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan 1992 yılında Fransa'da inşa edilen 14 bin 983 gross tonluk geminin kontrolü bilgisayar ile yapılıyor.

Mısır'dan 240 yolcusuyla Antalya'ya gelen Club Med 2, 187 metre uzunluğunda bir owner süit, 5 delüks kabin, 170 kulüp kabini bulunuyor.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizminin Antalya'ya önemli ekonomik ve sosyal katkı sağladığını belirtti.

QTerminals Antalya olarak bu yaz birçok kruvaziyere ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Sert, "Birçoğuna da ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Binlerce yolcusuyla birlikte bu koca gemileri limanımızda ağırlıyor olmak çok kıymetli." dedi.

Sert, yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapan QTerminals Antalya'da yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetlerinin sunulduğunu bildirdi.

