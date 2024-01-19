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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı

AA AA
19.01.2024 13:09 | Son Güncelleme:
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yarıyıl tatiline başlayan öğrencilere düzenlenen törenlerle karneleri verildi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı

Antalya'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 505 bin 215 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Vali Hulusi Şahin, Muratpaşa ilçesinde Hacı Hafize Saygan 1 İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Şahin, burada, yarıyıl tatilinin bugün itibarıyla başladığını ve çocukların eğitimlerini tamamladığını söyledi.

Antalya'nın 500 bin civarında öğrenci sayısı ile Türkiye'nin 5'inci büyük ili olduğunu belirten Şahin, "Çocuklarımız bugün karnelerini alıyorlar. 15 günlük bir dinlenme dönemine giriyorlar. Tatilde iyi dinlenip ikinci yarıyıla zinde bir şekilde başlasınlar. Onların eğitimi her şeyden önce ve öncelikli. Bizim de bütün çabamız onlara iyi bir eğitim verebilmek. Hem öğretmenlerimize hem çocuklarımıza hayırlı tatiller diliyorum." dedi.

Konuşmalardan sonra Şahin, öğrencilere karnelerini dağıtarak, çeşitli hediyeler verdi.

Karne törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da katıldı.

MUĞLA

Muğla ve ilçelerinde 167 bin 13 öğrenci ve 15 bin 547 yönetici ve öğretmen yarıyıl tatillerine başladı.

Menteşe ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, Muğla Valisi İdris Akbıyık, öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Çocuklara tatillerini iyi geçirmelerini dileyen Akbıyık, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, protokol üyeleri ile öğrenci velileri katıldı.

ISPARTA

Isparta'da il genelinde 81 bin 985 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Aydın Baruş, Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

BURDUR

Burdur'da il genelinde 253 okulda 43 bin 41 öğrencinin karnelerini aldı.

Kışla İlkokulu ve Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katılan Vali Türker Öksüz, öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Öksüz, okulda yaptığı konuşmada, çocukların salgın sürecinden sonra okullarına uyum sağlamaları ve okullardan en iyi şekilde istifade etmeleri için önemli gayretler gösterdiklerini söyledi.

Mevcut okulların fiziki imkanlarını iyileştirdiklerini ve yeni okullar da yaptıklarını dile getiren Öksüz, şöyle konuştu:

"Tüm milli eğitim camiasına, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize birinci dönem gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Burdur eğitimde marka bir şehir. Biz de bu marka şehri daha üst noktalara taşımak için çalışıyoruz. Kentte Burdur Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim Projesi'ni (BESTE) hayata geçirdik. İkinci dönem bu projemizin uygulama sonuçlarının daha başarılı olduğu bir dönem olacak. Hedefimiz kentte eğitim kalitesini daha da artırmak çünkü eğitim toplumumuzun ve ülkemizin geleceği bunun için gayretimizi artırarak devam edeceğiz."

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