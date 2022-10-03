Antalya-Nürnberg kardeş şehir ilişkilerinin 25. yılı kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Nürnberg kardeş şehir ilişkilerinin 25. yılı etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ile beraberindeki heyeti kabul etti. Böcek ve König, aralarında müzisyen, meclis üyeleri, dernek ve daire başkanlarının da bulunduğu yabancı heyet ile izciler, Karaalioğlu Parkı'na 25 fidan dikti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi fuayesindeki "Nürnberg-Antalya 25 Yıl" fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirerek, sergiyi gezen heyet, Büyükşehir Belediyesinin bahçesine barışın ve kardeşliğin simgesi olarak zeytin ağacı dikimi gerçekleştirdi.

Konuk heyeti Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, çeyrek asırlık dostluğun, kardeşliğin daha uzun yıllar sürmesini temenni etti.

Antalya ve Nürnberg'in bu süreçte kültürel, eğitim ve sosyal alanda önemli ilişkiler kurduğuna dikkati çeken Böcek, "Antalya ve Nürnberg için yeşil alanları artırmamız gerek. Çocuklarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bu alanlarda çalışmalar yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Nürnberg Belediye Başkanı König ise 2 Ekim 1997 yılında kardeşliğin imzasının atıldığını ve kardeşlik içinde 25 yılın dolduğunu belirtti.

Nürnberg'de çok sayıda Türk vatandaşı olduğunu vurgulayan König, "Ben onları her zaman Nürnbergliler olarak tabir ediyorum. Sergide yer alan fotoğrafların çok kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum, hepimizde geçmişe yönelik güzel duygular uyandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

