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Antalya OSB CUP’ta şampiyon belli oldu

19.06.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya OSB CUP Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Doğa Tarım oldu.

Antalya OSB CUP’ta şampiyon belli oldu

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. ile Doğa Tarım Tic. San. ve Tur. Ltd. Şti. arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Müsabakayı 3-2 kazanan Doğa Tarım, turnuvanın şampiyonu oldu. Takıma kupa ve madalyalarını Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi verdi.

Antalya OSB Teknik Koleji Spor Tesislerinde 22 takımın katılımıyla gerçekleşen ve yaklaşık 2 ay süren turnuvanın ikincisi olan Yörükoğlu takımı, kupa ve madalyalarını büyük bir coşkuyla aldı. Aynı gün oynanan üçüncülük maçında ise AGT Ağaç San. Tic. A.Ş. ile ESLİ Endüstriyel Ürünler Paz. San. Tic. Ltd. Şti. karşı karşıya geldi. Normal süresi 4-4 berabere biten karşılaşmada, üçüncü olan takımı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda 5-4’lük üstünlük sağlayan AGT takımı, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. EN-EL-SA Endüstriyel Elektronik İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. turnuvanın en centilmen takımı seçildi. Turnuvanın gol kralı ise Antalya Bilim Üniversitesi Takımı oyuncusu Yunus Kır oldu. Kır, turnuva boyunca 32 kez meşin yuvarlağı ağlar ile buluşturdu.

“SPORA TEŞVİK”

Tüm takımlara turnuvanın centilmenlik içerisinde geçmesinden dolayı teşekkür eden Antalya OSB ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Antalya OSB CUP, Bölgemize yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirdi. Bu yıl voleybol branşının da eklenmesi ile heyecan bir kat daha arttı. Talep gelmesi halinde Antalya OSB CUP turnuvalarına yeni branşlar ekleyebiliriz. Antalya OSB Teknik Koleji’ne yaptığımız spor tesisleri, bu bakımdan organizasyon kabiliyetimizi oldukça artırdı. Sporun birleştirici gücü ile dostluk bağlarını, mücadeleci yönüyle de ekip ruhunun artmasını, gelişmesini sağlıyoruz. Ayrıca tüm çalışanlarımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz. Çok güzel bir turnuvayı daha geride bıraktık. Başta şampiyonumuz olmak üzere tüm takımlar kutluyor, katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.

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