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Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

ANTALYA HABERLERİ  | 30.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Antalya'da, sıcak hava nedeniyle hafta sonunda sahillerde yoğunluk yaşandı.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelenen kentte, öğlen saatlerinde hava 34, deniz suyu ise 29 derece ölçüldü.

Sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı tatilciler ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Sıcaktan bunalanlar denize girdi, bazı tatilciler ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra bazı tatilciler aileleriyle gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan uyarıya göre, 4 Eylül'e kadar hissedilir derecede artacağı öngörülen hava sıcaklıklarının, bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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