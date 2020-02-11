Antalya SMMO’dan MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Seminerin açış konuşmasını yapan Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, öncelikle son günlerde yaşanan felaketlerin bir daha yaşanmaması için acil tedbirler alınması gerektiğini dile getirerek, ülke olarak çok daha fazla yardımlaşmak gerektiğini söyledi. Çavdar, "MUH-SGK uygulaması 1 Mart 2020 tarihine ertelendi ama bu erteleme keşke daha önce yapılsaydı da hepimiz iş planlamamızı ona göre yapsaydık. Meslektaşlar olarak talebimizin bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırılması, eğer kaldırılamıyorsa da, pilot illerdeki uygulamanın devam etmesi yönündedir. Çünkü sistemin altyapısını düşündüğümüzde yaklaşık 2 milyon mükellefin sisteme girişinde çok ciddi sorunlar yaşanacağını düşünüyoruz” dedi.

Çavdar, Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinde yer alan prime esas kazanç ve süresi ile ilgili bir sorumluluğun özellikle Antalya gibi otellerin, pansiyonların ve tarımın çok olduğu bölgelerde çok ciddi sorunlara yol açacağını söyledi. Çavdar Otellerde sezon başladığında çok fazla işçi alımları olduğunu ve o işçilerin her birinin prime esas kazançlarının, çalışması gereken sürelerin ve asgari ücretten gösterilip daha yüksek maaş alan işçilerin meslek mensupları tarafından tespit edilemeyeceğinin altını çizdi. Bunların mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Çavdar, meslek mensupları olarak sorumluluktan kaçmadıklarını ama tespit edilemeyecek konularda da sorumluluğun meslek mensuplarına yüklemenin yanlış olacağını sözlerine ekledi.