Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Çandır yeniden seçildi

Antalya Ticaret Borsasında (ATB) organ seçimlerinin ikinci aşaması olan yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği seçiminde Ali Çandır, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

ATB'nin toplantı salonunda yapılan seçimde Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yönetim kurulu, disiplin kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeliği için 3 sandık kuruldu.

2009 yılından bu yana 3 dönemdir ATB'nin başkanlığını yürütülen Ali Çandır, güven tazeleyerek 4 yıl için yetki aldı. Çandır başkanlığındaki ATB Yönetim Kurulu üyeliklerine Halil Bülbül, Cüneyt Doğan, Hüseyin Simav ve Ragıp Gök getirildi.

TOBB Genel Kurul delegeliğine Nuri Büyükselçuk, Selçuk Çelebi ve Adnan İngeç, ATB Disiplin Kurulu üyeliklerine Burak Gönen, Nurettin Babaoğlu, Nuri Cengiz, Derviş Kaymaz, Mustafa Fettahoğlu, Hakan Tayfun Aydın seçildi.

- Çandır'dan teşekkür konuşması

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, seçim sonrası yaptığı konuşmada, meclis üyelerine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

ATB'nin yüzyıllık tarihine yakışacak barış ortamında seçim gerçekleştirdiklerini belirten Çandır, "Demokratik haklarını kullanarak sandık başına giden tüm üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde borsanın çıtasını daha da yükseltmek için çalışacağız. Fark yaratıcı çalışmalarımızla ülkemiz, kentimiz, tarım sektörümüz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

