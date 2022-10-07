YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Çandır yeniden seçildi

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Çandır yeniden seçildi

07.10.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Çandır yeniden seçildi

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Çandır yeniden seçildi

Antalya Ticaret Borsasında (ATB) organ seçimlerinin ikinci aşaması olan yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği seçiminde Ali Çandır, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

ATB'nin toplantı salonunda yapılan seçimde Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yönetim kurulu, disiplin kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeliği için 3 sandık kuruldu.

2009 yılından bu yana 3 dönemdir ATB'nin başkanlığını yürütülen Ali Çandır, güven tazeleyerek 4 yıl için yetki aldı. Çandır başkanlığındaki ATB Yönetim Kurulu üyeliklerine Halil Bülbül, Cüneyt Doğan, Hüseyin Simav ve Ragıp Gök getirildi.

TOBB Genel Kurul delegeliğine Nuri Büyükselçuk, Selçuk Çelebi ve Adnan İngeç, ATB Disiplin Kurulu üyeliklerine Burak Gönen, Nurettin Babaoğlu, Nuri Cengiz, Derviş Kaymaz, Mustafa Fettahoğlu, Hakan Tayfun Aydın seçildi.

- Çandır'dan teşekkür konuşması

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, seçim sonrası yaptığı konuşmada, meclis üyelerine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

ATB'nin yüzyıllık tarihine yakışacak barış ortamında seçim gerçekleştirdiklerini belirten Çandır, "Demokratik haklarını kullanarak sandık başına giden tüm üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde borsanın çıtasını daha da yükseltmek için çalışacağız. Fark yaratıcı çalışmalarımızla ülkemiz, kentimiz, tarım sektörümüz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1)59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1)
İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardındanİstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasıAkbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansıması
Anahtar Kelimeler:
seçim antalya Başkan borsa atb

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:52
Öğle
12:50
İkindi
16:04
Akşam
18:37
Yatsı
19:51
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.