YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya turizmde iki büyük fuara ev sahipliği yapacak

Antalya turizmde iki büyük fuara ev sahipliği yapacak

18.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANFAS Food Product ve ANFAŞ Hotel Equipment fuarları, 17-20 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek - İki fuara 300'ün üzerinde katılımcı ile yerli ve yabancı 50 binden fazla profesyonel ziyaretçi bekleniyor

  1. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (ANFAS Food Product) ile 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas (ANFAŞ Hotel Equipment) fuarları, gelecek yıl 17-23 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek.

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) kurucusu Hakan Halit Yeni, aynı dönemde açılacak iki fuarın hazırlık çalışmaları kapsamında Side'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) gerçekleştirilecek iki fuar için hummalı bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Dernek olarak üyelerini ve meslektaşlarını, meslekleriyle ilgili turizm sektöründe değişen ve gelişen yeniliklerden haberdar etmek, yeni teknolojilerden yararlandırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yeni, "En çok ziyaret edilen, dünya markalarının ve ülkemizin en iyilerinin bir araya geldiği fuar olma özelliğine sahip Hotel Equipment'ta dostlarımızla, çözüm ortaklarımızla ve camiamızın değerli mensuplarıyla bir kez daha buluşmak için gün sayıyor ve heyecanla bekliyoruz." dedi.

Fuar kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini kaydeden Yeni, hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ANFAŞ Fuarcılık Danışmanı Hakan Biricik de sektörün profesyonellerini tek çatı altında toplayarak, dünya markalarını tanıtacaklarını belirtti. İki fuar için 300'ün üzerinde katılımcı, yerli ve yabancı 50 binden fazla profesyonel ziyaretçi beklediklerini aktaran Biricik, fuarların sektöre katkısının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıya ANFAŞ Fuarcılık Satış Müdürü Gökhan Küreli ile yurt içi ziyaretçi temsilcisi Büşra Özdemir de katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya Kalesi önündeki su altı kazılarında Roma dönemine ait tersane bulunduAlanya Kalesi önündeki su altı kazılarında Roma dönemine ait tersane bulundu
Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattıBaşkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyorKızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
antalya otel fuar gıda konaklama

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:00
Öğle
12:48
İkindi
15:55
Akşam
18:25
Yatsı
19:39
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.