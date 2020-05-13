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Antalya Valiliğinden "Afrika sıcakları" uyarısı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.05.2020 20:02 | Son Güncelleme

Hafta sonunda mayıs ayı sıcaklığında rekor kırılması bekleniyor

Türkiye genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımının etkili olacağı ve Antalya'da da pazar günü hava sıcaklığının 39 derece olabileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bugün kentte 26 derece ölçülen sıcaklığın hızlı bir şekilde artacağı belirtildi.

Sıcaklıkların, perşembe 28, cuma 35, cumartesi 37 ve pazar günü 39 derece ile pik yaparak 18 Mayıs'tan itibaren etkisini azaltmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kentte tüm zamanların mayıs ayı maksimum sıcaklık rekorunun 26 Mayıs 1945'te 38.7 derece olarak ölçüldüğü hatırlatılırken sıcaklığın pazar günü 39 derece olması halinde mayıs ayının rekorunun kırılabileceği anımsatıldı.

Yüksek sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar, çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, açık havada bulunmamaları konusunda uyarıldı.

- "Çiftçilerimiz sera atıklarını yakmamaya özen göstersin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, aşırı sıcakların insanlarla birlikte ormanları, diğer canlıları da etkileyebileceğini belirtti.

Gerçekleşecek rekor sıcakların, orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu kaydeden Karaloğlu, "Havada sıcaklığın artarken, nemin azalacağı bu günlerde orman yangınları konusunda dikkatli olalım. Bir cam parçası bile ormanın yanmasına sebep olabilir. Özellikle çiftçilerimiz sera atıklarını yakmamaya özen göstersin. Bu dönemlerde hepimizin çok daha dikkatli olması lazım." ifadesini kullandı.

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