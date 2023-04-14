YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Antalya ve çevre illerde öğrenciler ikinci ara tatile girdi

Antalya ve çevre illerde öğrenciler ikinci ara tatile girdi

14.04.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili başladı.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatiline girdi.

Antalya'da 509 bin 476, Muğla'da 168 bin 986, Burdur'da 44 bin 386 ve Isparta'da 81 bin 193 öğrenci ara tatil öncesi son derslerine girdi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinden geçtiği zor günlerin ardından, birlik ve beraberlikten alınan güçle eğitime daha dinamik devam edebilmek adına bu aranın iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ara tatili Menteşe Cumhuriyet Ortaokulunda öğrencilerle karşıladı.

Okul bahçesinde öğrencilerle voleybol oynayan Çay, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin ara tatillerini ve bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatil, bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren okullarda eğitim öğretime devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşehir ile Datça Sındı Kooperatifi arasında prootokolBüyükşehir ile Datça Sındı Kooperatifi arasında prootokol
İzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonuİzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonu
Anahtar Kelimeler:
antalya Burdur Isparta Muğla ara tatil

Muğla Namaz Vakitleri 15 Nisan Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
13:12
İkindi
16:52
Akşam
19:47
Yatsı
21:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Cumartesi

Akçaalan eczanesi
Bodrum
Kocareis eczanesi
Datca
Günlükbasi eczanesi
Fethiye
Yasoglu eczanesi
Milas
Sener eczanesi
Ula
Tekin eczanesi
Yatagan
Sifa eczanesi
Dalaman
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.