Antalya ve çevre illerde öğrenciler ikinci ara tatile girdi

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatiline girdi.

Antalya'da 509 bin 476, Muğla'da 168 bin 986, Burdur'da 44 bin 386 ve Isparta'da 81 bin 193 öğrenci ara tatil öncesi son derslerine girdi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinden geçtiği zor günlerin ardından, birlik ve beraberlikten alınan güçle eğitime daha dinamik devam edebilmek adına bu aranın iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ara tatili Menteşe Cumhuriyet Ortaokulunda öğrencilerle karşıladı.

Okul bahçesinde öğrencilerle voleybol oynayan Çay, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin ara tatillerini ve bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatil, bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren okullarda eğitim öğretime devam edecek.

