YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

21.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, tatilciler güzel havanın keyfini çıkardı.

Kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist Konyaaltı, Lara ile Sarısu plajlarını tercih etti.

Bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Güneş havayı fırsat bilen çok sayıda tatilci denizde yüzdü.

Çocuklar kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, birçok kişi de sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarındaki park ve mesire yerlerinde de yoğunluk yaşandı.

Tatilcilerden Fatma Aşık, AA muhabirine, kenti ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Antalya'yı çok beğendiğini belirten Aşık, "Burada 3 gün kalacağım, bayram tatilinde gezeceğiz. Hem havası hem de Antalya çok güzel." dedi.

İzmir'den Antalya'ya gelen Berna Toprak da "Tatilimiz çok güzel geçiyor. İlk kez Antalya'ya geldik. Doğal bir havası olduğu için kenti çok beğendik. Geldiğimizden beri gördüğümüz kadarıyla oldukça kalabalık bir şehir." diye konuştu.

Kentte bayram boyunca güneşi havanın etkili olması bekleniyor.

MARMARİS VE BODRUM

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te yerli ve yabancı tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar çocuklarıyla denize girdi, plajda güneşlendi. Yat Limanı ve sahil boyunca yürüyüş yapanlar, kafelerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk gözlendi. Adrenalin tutkunu turistler su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek eğlenceli zaman geçirdi.

Bodrum'un Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası, Ortakent mahallelerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi güneşlenip denize girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan Böcek Ramazan Bayramı’nı Gaziantep Nurdağı’nda karşıladıBaşkan Böcek Ramazan Bayramı’nı Gaziantep Nurdağı’nda karşıladı
Polatlı’da bir cinayet aydınlatıldıPolatlı’da bir cinayet aydınlatıldı
Büyükşehir’in hayvanat bahçesi bayramda iki gün ücretsizBüyükşehir’in hayvanat bahçesi bayramda iki gün ücretsiz
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı antalya plaj deniz konyaaltı sahili yoğunluk

Antalya Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:09
Öğle
13:01
İkindi
16:43
Akşam
19:43
Yatsı
21:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Erdem eczanesi
Alanya
Güneylioğlu eczanesi
Alanya
Baygut eczanesi
Serik
Beymelek eczanesi
Demre
Çağlayan eczanesi
Manavgat
Atlas eczanesi
Muratpasa
Kaş derman eczanesi
Kas
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.