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Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

22.04.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da tatilciler güzel havanın keyfini çıkardı.

Kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist, Konyaaltı, Lara ile Sarısu plajlarını tercih etti.

Bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda tatilci denizde yüzdü.

Birçok kişi de sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

BODRUM VE MARMARİS

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının da 18 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak, Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası, Torba, Turgutreis ve Ortakent mahallelerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar sosyal alanlarda aileleriyle vakit geçirdi, bazıları da sahilde güneşlenip denize girdi. Bazı vatandaşlar da kent merkezinde Kale ve Cumhuriyet caddelerindeki mağazalardan alışveriş yaptı. Bazı tatilciler ise Yalıkavak açıklarında demirli teknelerinde zaman geçirdi.

Bayramın ikinci gününde havanın 23, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Marmaris'te de yerli ve yabancı tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar çocuklarıyla denize girdi, plajda güneşlendi. Yat Limanı ve sahil boyunca yürüyüş yapanlar, kafelerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk gözlendi. Adrenalin tutkunu turistler ise su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek eğlendi.

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