YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

Antalya'da 1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

18.03.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

Antalya'da yaklaşık 1 yıl önce evlenen çift, ev ve eşyalarının yanmasının üzüntüsünü yaşadı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ayfer ve Adem Sağlam çiftinin, 4 katlı apartmanın birinci katında yer alan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evin bir bölümü ile eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Evlerinin yanışını izleyen Sağlam çifti, büyük üzüntü yaşadı.

Adem Sağlam, AA muhabirine, 1 yıl önce maddi zorluklar içerisinde evlendiklerini söyledi.

Eşyaların taksitini ödemeye devam ettiğini anlatan Sağlam, "Ne yapacağımızı bilmiyorum. Eşimle birbirimize destek olarak yeniden yuvamızı kurmaya çalışacağız." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Büyükçekmece'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdüBüyükçekmece'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü
TÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandıTÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandı
Anahtar Kelimeler:
yangın polis

Antalya Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
13:10
İkindi
16:34
Akşam
19:14
Yatsı
20:28
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüs silikonları patlamıştı! Sevgilisinin sürprizi şaşırttı

Göğüs silikonları patlamıştı! Sevgilisinin sürprizi şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

The Guardian önerdi: Böyle yemek yiyin

The Guardian önerdi: Böyle yemek yiyin

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.