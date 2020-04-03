Antalya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu depolandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 10 kilogram eroin ele geçirdi. F.T. ile C.B. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.