Antalya'da 10 yaşındaki kuzenini öldürüp 3 yakınını yaralayan şüpheli tutuklandı

Doğuyaka Mahallesi'nde dün kuzeni Alparslan Gebeş'i (10) öldürüp, kuzenleri Tayfun (29) ve Ferdi Gebeş (33) ile teyzesi Nurten Gebeş'i (60) yaralayan Yunus E.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yunus E.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle apartman girişinde kuzenleri Tayfun ve Ferdi Gebeş'i bıçaklayıp daha sonra aynı binadaki bir dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş ve kuzeni Alparslan Gebeş'i bıçaklamıştı.

Yaralılardan Alparslan Gebeş hastanede yaşamını yitirmişti.

