Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Göynük Mahallesi'nde araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma kapsamında ekipler "uyuşturucu imal etme ve ticaretini yapma" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.B'nin bağ evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ç.B'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan hükümlü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz