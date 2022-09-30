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Antalya'da 112'ye yapılan çağrıların yüzde 58'i gereksiz

30.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 112'ye yapılan çağrıların yüzde 58'i gereksiz

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yıl yapılan 2 milyon 289 bin çağrının yüzde 58'inin gereksiz olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2022 yılı ikinci 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda sunum yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2022 yılı içinde 112'ye gelen aramalarda ortalama bekleme süresinin 2,2 saniye ve çağrı alıcının ortalama konuşma süresinin 25,5 saniye olduğunu belirtti.

Koçak, 2022 yılında sisteme gelen toplam 2 milyon 289 bin 99 çağrının yüzde 58'inin gereksiz olduğunu kaydetti.

112 hattına, ihbar vermeksizin bir ay içerisinde 30 ve üzeri araması bulunan 349 GSM numarasına geri dönüş yapılarak uyarıldığını aktaran Koçak, uyarıları dikkate almayan 100 ve üzeri araması bulunan 58 kişiye 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmekten idari yaptırım kararı uygulandığını, 51 kişi hakkında ise işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, 112'ye gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar konusunda çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza boş çağrıların başka acil durumları aksattığını ve acil durumdaki kişilere yardımın geç ulaştığını anlatmamız gerekli. Bu gereksiz çağrılar giderek azalsa da henüz istediğimiz seviyeye ulaşmadı. Bunu daha aza indirmemiz hatta mümkünse sıfırlamamız gereklidir. Vatandaşlarımızı bu konuda hassas davranmalarını, 112'nin gereksiz yere meşgul edildiğinde hizmetlerin aksadığını ve esas yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını çalışmalarla anlatalım." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Murat Sezgin, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve AFAD İl Müdürü Fevzi Timur katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya 112 Acil Çağrı Merkezi

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