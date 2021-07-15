Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla gaziler o geceyi anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında gazi olan Safiye Bayat, Mahmut Talha Uçar ve Danyal Şimşek, o gece yaşadıklarını anlattı.

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı durmak için sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu gazi olan Safiye Bayat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Bayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan müdafaasında sergiledikleri duruşun Türkiye'yi sardığını ifade etti.

Ne pahasına olursa olsun inandıkları yoldan dönmediklerini belirten Bayat, "Bu bir katliamdı. Ellerindeki kurşunları bitene kadar sıktılar. Çok acı ama kurşunlar bitene kadar milletimiz bitti mi, bitmedi, bitmeyecek. O gün birdik. Biz iyiliği yayacağız, değerlerimize, vatanımıza sahip çıkacağız, milletimizi çok seveceğiz." diye konuştu.

Karakterli duruşun diğer adının "geleceğe bir nefes" olduğunu vurgulayan Bayat, o gece nefeslerinden vazgeçmeyi göze aldıklarını vurguladı.

Gelecek neslin karanlık bir sabaha uyanmaması için hainlerin karşısında dimdik durduklarının altını çizen Bayat, "Katliamın sonunda teslim oldular ama biz, kan kaybıyla ölümlerle yaralılarla mücadele etmeye devam ettik. Ne için? Kardeşlerimiz, geleceğimiz için." ifadesini kullandı.

- "O gün millet bu haksızlığa karşı durdu"

Gazilerden Mahmut Talha Uçar da köprüde üzerlerine kurşunlar sıkıldığını, tanklar sürüldüğünü, bu sırada sağ elinden yaralandığını anlattı.

15 Temmuz'un birçok şeyi öğrettiğine değinen Uçar, "En önemlisi inanmış bir liderin, ülkesinin fertlerini nasıl harekete geçirdiğini gördük. O gün, bir millet bu haksızlığa karşı durdu. 15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması için ibret almamız, bunları gençlere aktarmamız gerekiyor." dedi.

Danyal Şimşek ise 15 Temmuz'da karanlık gecenin aydınlığa dönüştüğünü, tankların havalimanına gitmelerini engellemek için ülkenin ve milletin tek yumruk olduğunu kaydetti.



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