Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan babanın beraatine hükmedildi.

Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yaşar K, müşteki Marziye Girgin ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Yaşar K, olay günü kayınvalidesinde olduklarını, ne eşi ne de evde bulunan biriyle tartışma yaşamadığını belirtti.

Yeni evlenen kayınbiraderinin eşyalarının üstünde gördüğü silahı eline aldığını anlatan Yaşar K, "Tüfeği temizlemek istedim, eşimin ve çocuğumun bulunduğu odaya gittim. Tüfeği doldur boşalt yaparak mermiyi çıkartmaya çalıştım, birini çıkarttım. Bir el yukarıya çevirerek tetiğe bastım, herhangi bir şey olmadı. Başka gözükmüyordu, sanırım ağzında mermi varmış. Tekrar dolu olup olmadığını denemek istediğimde bir anda patladı, çocuğun başına denk geldi." ifadesini kullandı.

Olayın bir kaza olduğunu, sonrasında şok geçirdiğini aktaran Yaşar K, pişman olduğunu, beraatine karar verilmesini talep etti.

Bebeğin annesi tanık Marziye Girgin ise sanıkla imam nikahlıyla evlendiğini, iki aylık bebeklerinin olduğunu söyledi.

Çocuğun bezini değiştirdikten bir süre sonra eşinin silahla içeriye geldiğini belirten Girgin, "Eşim 'silah boş' dedi. Havaya ateş etti, patlamadı. 'Yapma, şakası olmaz' dedim, tüfeği aşağı indirirken patladı. Olay tamamen kazayla oldu, çocuğunu çok seviyordu." diye konuştu.

Mahkeme hakimi sanık Yaşar K'ye ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesinde, Yaşar K. 17 Ekim 2020'de tüfeği temizlediği sırada çıkan saçmalar 2 aylık kızı Kumsal'ın başına isabet etmiş, bebek hayatını kaybetmişti.

