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Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

08.10.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili organizatörlük yapan bir şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çenger Mahallesi'ndeki deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, adreste 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.E.H. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
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