Antalya'da 301 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak nargile tütünü imal ederek ticaretini yapan şüpheli yakalandı, operasyonda 301 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılağaç bölgesinde kaçak tütünle mücadele kapsamında, E.G'nin, ürettiği tütünlerin ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timi ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 301 kilogram kaçak nargile tütünü, 50 litre nargile aroması, 4,5 kilogram nargile tütünü imalatında kullanılan mentol ve limon tozu, 5 bin boş nargile tütünü kutusu, 10 bin nargile tütünü ambalajı ve etiketi, hassas terazi ile sipariş fişi koçanı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

